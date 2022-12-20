Шестилетний ребенок потратил более 1 млн рублей в игре без ведома родителей

Шестилетний сын Джессики Джонсон из штата Коннектикут потратил без ее ведома более $16 тыс. на покупки в любимой игре на iPad. Об этом сообщает GMA.

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По словам Джонсон, ее сын потратил в общей сложности $16293 (около 1,12 млн руб.) на покупку колец в мобильной игре Sonic Forces. Женщина решила поделиться своим опытом в надежде, что так она сможет предотвратить повторение похожих случаев.

После выявления крупных списаний, Джонсон обратилась в банк, Apple и в игровую студию Sega. В Apple согласились вернуть ей часть денег в размере $10,5 тыс.