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25 минут назад

Шестилетний ребенок потратил более 1 млн рублей в игре без ведома родителей

Газета.Ru

Шестилетний сын Джессики Джонсон из штата Коннектикут потратил без ее ведома более $16 тыс. на покупки в любимой игре на iPad. Об этом сообщает GMA.

Шестилетний ребенок потратил более 1 млн рублей в игре без ведома родителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Джонсон, ее сын потратил в общей сложности $16293 (около 1,12 млн руб.) на покупку колец в мобильной игре Sonic Forces. Женщина решила поделиться своим опытом в надежде, что так она сможет предотвратить повторение похожих случаев.

После выявления крупных списаний, Джонсон обратилась в банк, Apple и в игровую студию Sega. В Apple согласились вернуть ей часть денег в размере $10,5 тыс.

В компании также отметили, что в гаджетах Apple реализованы инструменты, помогающие пользователям защитить себя от несанкционированных покупок в приложениях. Например, пользователи могут настроить родительский контроль или воспользоваться функцией «Попросить купить», с помощью которой дети могут отправить запрос родителям для одобрения или отказа в покупке.

Игры,Apple,
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