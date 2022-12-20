Слух: в новой игре о Марио будет четыре играбельных героя

Инсайдер Zippo, специализирующийся на «сливе» информации о проектах Nintendo, поделился первыми подробностями неанонсированной игры по франшизе Super Mario.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам информатора, речь идёт о проекте из 2D-линейки, который находится на финальном этапе разработки. Игра предложит четырёх играбельных героев, а именно Марио, его брата Луиджи, принцессу Пич и Тоада. Инсайдер отмечает, что поиграть за Пич в двухмерной игре по франшизе можно будет впервые со времён релиза Super Mario Bros. 2 для NES.

Кроме того, Zippo отметил, что дизайн знаменитых героев в рамках игровой серии будет постепенно подстраиваться под их образы из грядущей экранизации — судя по всему, Nintendo делает большую ставку на ленту, небольшой отрывок которой ранее был опубликован в сети. Вероятно, анонс нового проекта для Nintendo Switch состоится ближе к премьере картины, запланированной на 24 марта 2023 года.