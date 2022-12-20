Riot Games против FTX: из-за чего создатели League of Legends судятся с криптобиржей

В Twitter появилась информация, что Riot Games пытается прекратить спонсорское соглашение с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, которое было заключено в прошлом году. Разработчики League of Legends и Valorant получили лишь $6,25 млн из $12,5 млн обещанных средств, т.к. организация FTX объявила себя банкротом, а бывший руководитель компании, Сэм Бэнкман-Фрид, был арестован на Багамских островах на прошлой неделе.
Судебное разбирательство просочилось в публичное поле благодаря крипто-исследовательнице Молли Уайт, которая выложила скриншоты документов на своей странице. Согласно Уайт, FTX обязалась переводить Riot Games ежегодные, постепенно повышающиеся транши до 2028 года. Теперь, когда биржа обанкротилась и оказалась в центре крупного финансового скандала, разработчик хочет разорвать подписанный контракт.
Riot Games также настаивает на том, что действия FTX и Бэнкмана-Фрида наносят ущерб репутации студии, т.к. биржа оказалась мошеннической организацией — ее топ-менеджеры даже состояли в чате с соответствующим названием. Отчасти именно поэтому Бэнкман-Фрид пытался сбежать от слушания в комитете по финансовым услугам. Сейчас он обвиняется в мошенничестве по нескольким статьям и отмывании денег.
Наконец, студия также отметила, что публика негативно отреагировала конкретно на персону экс-президента FTX, который играл в League of Legends, пока его компания терпела крах. Разработчики утверждают, что FTX нанесла непоправимый ущерб имиджу студии на фоне собственного коллапса, и материальная компенсация не сможет выправить ситуацию.