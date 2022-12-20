Riot Games против FTX: из-за чего создатели League of Legends судятся с криптобиржей

В Twitter появилась информация, что Riot Games пытается прекратить спонсорское соглашение с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, которое было заключено в прошлом году. Разработчики League of Legends и Valorant получили лишь $6,25 млн из $12,5 млн обещанных средств, т.к. организация FTX объявила себя банкротом, а бывший руководитель компании, Сэм Бэнкман-Фрид, был арестован на Багамских островах на прошлой неделе.

Фото: Riot Games Riot Games

Судебное разбирательство просочилось в публичное поле благодаря крипто-исследовательнице Молли Уайт, которая выложила скриншоты документов на своей странице. Согласно Уайт, FTX обязалась переводить Riot Games ежегодные, постепенно повышающиеся транши до 2028 года. Теперь, когда биржа обанкротилась и оказалась в центре крупного финансового скандала, разработчик хочет разорвать подписанный контракт.

Riot Games также настаивает на том, что действия FTX и Бэнкмана-Фрида наносят ущерб репутации студии, т.к. биржа оказалась мошеннической организацией — ее топ-менеджеры даже состояли в чате с соответствующим названием. Отчасти именно поэтому Бэнкман-Фрид пытался сбежать от слушания в комитете по финансовым услугам. Сейчас он обвиняется в мошенничестве по нескольким статьям и отмывании денег.