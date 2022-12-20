Названа причина массовых поломок «джойконов» на Nintendo Switch

Пожалуй, главной проблемой Nintendo Switch остаётся дрейф стиков на «джойконах». Многие игроки спустя несколько месяцев аккуратного использования жалуются на то, что стики контроллеров потихоньку сдвигаются с центра в сторону, тем самым мешая игровому процессу.

Фото: Nintendo Nintendo

Британская потребительская группа Which? провела большое исследование проблемы и пришла к выводу, что проблема «джойконов» действительно связана с фундаментальным инженерным просчётом. Оказывается, пластиковый контактный механизм под стиками очень быстро изнашивается, что и приводит к люфту: это может случиться даже в случае очень аккуратного пользования спустя всего несколько недель. Обычно эта проблема возникает спустя многие месяцы и даже годы использования.