В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Исследование: в массовых поломках «джойконов» на Switch виновата сама Nintendo

Чемпионат.com

Пожалуй, главной проблемой Nintendo Switch остаётся дрейф стиков на «джойконах». Многие игроки спустя несколько месяцев аккуратного использования жалуются на то, что стики контроллеров потихоньку сдвигаются с центра в сторону, тем самым мешая игровому процессу.

Названа причина массовых поломок «джойконов» на Nintendo Switch
Фото: NintendoNintendo

Британская потребительская группа Which? провела большое исследование проблемы и пришла к выводу, что проблема «джойконов» действительно связана с фундаментальным инженерным просчётом. Оказывается, пластиковый контактный механизм под стиками очень быстро изнашивается, что и приводит к люфту: это может случиться даже в случае очень аккуратного пользования спустя всего несколько недель. Обычно эта проблема возникает спустя многие месяцы и даже годы использования.

Кроме того, исследователи обнаружили пыль и другие следы эксплуатации внутри «джойконов», хотя Nintendo ранее заявляла, что сделала всё для предотвращения этой ситуации. Корпорация тем временем уже ответила на результаты исследования и заявила, что продолжает улучшать стики в новых ревизиях консоли. Кроме того, Nintendo абсолютно бесплатно ремонтирует повреждённые «джойконы» даже после окончания гарантии.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители