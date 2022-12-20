Турецкие PS Store и Steam приятно удивили ценами на Hogwarts Legacy

Пользователи обратили внимание, что в турецком PS Store и Steam открылись предзаказы экшена в открытом мире Hogwarts Legacy.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Цены оказались приемлемыми, а версия в Steam поддерживает русские субтитры. Стоимость Hogwarts Legacy в турецком PS Store 899 турецких лир или порядка 3300 рублей. Стоимость Hogwarts Legacy в турецком Steam 699 лир или около 2600 рублей.