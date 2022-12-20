Турецкие PS Store и Steam приятно удивили ценами на Hogwarts Legacy

Пользователи обратили внимание, что в турецком PS Store и Steam открылись предзаказы экшена в открытом мире Hogwarts Legacy.
Цены оказались приемлемыми, а версия в Steam поддерживает русские субтитры. Стоимость Hogwarts Legacy в турецком PS Store 899 турецких лир или порядка 3300 рублей. Стоимость Hogwarts Legacy в турецком Steam 699 лир или около 2600 рублей.
В российском EGS игра стоит 9999 рублей. Кроме того, разработчики поделились медитативными роликами, которые посвящены четырем факультетам Хогвартса. Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One, а владельцам Nintendo Switch придется подождать до 25 июля.