Bungie наняла геймдиректора Valorant

Зиглеру предстоит работать над «чем-то новым», однако он не уточнил, идёт ли речь о полноценной неанонсированной игре или, к примеру, крупном дополнении для Destiny 2.

До своего прихода в Bungie Джо занимал позицию геймдиректора в Riot Games на протяжении восьми лет, однако в декабре 2021 года уступил пост руководителя Valorant своему коллеге Энди Хо. Он собирался заняться неким новым проектом в рамках студии.В настоящий момент Riot трудится над консольными версиями Valorant, а Bungie, по слухам, работает над возрождением классического шутера Marathon.