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1 час назад

Съёмки экранизации Gran Turismo завершены

Чемпионат.com

Каскадёр Мауро Кало, принимавший участие в съёмках экранизации Gran Turismo, сообщил в социальных сетях об окончании производства картины. Съёмки длились более семи недель.

Съёмки экранизации Gran Turismo завершены
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кало отметил, что весь процесс прошёл замечательно, а съёмочная группа смогла открыть новые возможности в том, как снимать гоночные автомобили. Лента должна стать отличной.

Режиссёром экранизации выступил Нил Бломкамп, снявший научно-фантастические картины «Район №9» и «Элизиум: Рай не на Земле». Главные роли в картине достались Дэвиду Харбору, Орландо Блуму, Арчи Мадекве и другим. Создатель франшизы Кадзунори Ямаути взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Премьера экранизации Gran Turismo состоится 11 августа 2023 года.

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