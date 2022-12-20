За что авторов Fortnite оштрафовали на полмиллиарда долларов

Разработчики Fortnite из студии Epic Games выплатят более $520 млн в рамках урегулирования двух жалоб от Федеральной торговой комиссии США. Согласно Wall Street Journal, комиссия обвинила студию в нарушении мер по защите персональной информации несовершеннолетних, и тактически подтолкнула игроков к совершению непреднамеренных покупок внутри игры, которые принесли сотни миллионов долларов прибыли.

Фото: Epic Games Epic Games

Обращение к федеральному суду гласит, что Epic Games нарушила т.н. Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (сокращенно COPPA), собрав персональную информацию игроков моложе 13 лет без согласия или уведомления их родителей. Для внесудебного урегулирования этого иска компания заплатила $275 млн. Кроме того, Epic Games якобы по умолчанию включала текстовый и голосовой чат для юных игроков в Fortnite, что, по мнению Федеральной торговой комиссии, ставило их под угрозу от незнакомцев.

Студия также выплатит $245 млн, чтобы урегулировать другую жалобу в административном суде: она касается хищнических методов, которые подталкивают игроков к покупке косметических предметов в Fortnite. По информации из документов Федеральной торговой комиссии, нарочито хитроумные трюки Epic Games, вроде смены расположения кнопок в игровом магазине, помогли компании заработать «сотни миллионов долларов» на неавторизованных транзакциях. Разработчики также обвиняются в блокировке аккаунтов пользователей, которые пытались оспорить покупки, и угрозах перманентного бана. Создатели игры никак не прокомментировали эти обвинения.