Выход кулинарной книги по «Ведьмаку» перенесли

Создатели проекта Witcher Kitchen сообщили о переносе выхода кулинарной книги по «Ведьмаку» на 2023 год. Напомним, что изначально она должна была поступить в продажу в конце этого октября. Новую дату выхода пока не раскрывают.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Но зато стало известно, что кулинарную книгу переведут на другие языки, кроме английского. Пока издатель обсуждает переводы на польский, испанский, немецкий и украинский языки. В будущем список языков может расшириться.

Кроме того, в качестве подарка на официальном сайте Witcher Kitchen опубликуют несколько специальных рецептов, которые были составлены в прошлом году и разосланы избранным инфлюэнсерам в виде подарочного буклета. Этих рецептов не будет в официальном издании книги.