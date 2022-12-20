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54 минуты назад

Выход кулинарной книги по «Ведьмаку» перенесли на 2023 год

Игромания.ру

Создатели проекта Witcher Kitchen сообщили о переносе выхода кулинарной книги по «Ведьмаку» на 2023 год. Напомним, что изначально она должна была поступить в продажу в конце этого октября. Новую дату выхода пока не раскрывают.

Выход кулинарной книги по «Ведьмаку» перенесли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но зато стало известно, что кулинарную книгу переведут на другие языки, кроме английского. Пока издатель обсуждает переводы на польский, испанский, немецкий и украинский языки. В будущем список языков может расшириться.

Кроме того, в качестве подарка на официальном сайте Witcher Kitchen опубликуют несколько специальных рецептов, которые были составлены в прошлом году и разосланы избранным инфлюэнсерам в виде подарочного буклета. Этих рецептов не будет в официальном издании книги.

Напомним, что кулинарная книга по «Ведьмаку» состоит из 80 лучших рецептов, которые были собраны и придуманы ведущими кулинарных блогов Witcher Kitchen и Nerds Kitchen.

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