Классический шутер Star Wars: Dark Forces получил фанатский ремастер

Независимые разработчики LuciusDXL, Winterheart и Gilorem560 завершили работу над ремастером классического шутера Star Wars: Dark Forces, вышедшего в 1995 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Проект получил название The Force Engine, и работа над ним велась в течение трёх лет. The Force Engine — это полная переработка Jedi Engine из 90-х годов. Проект фактически является 4K-ремастером оригинальной Dark Forces, предназначенным для замены эмулятора DosBox в версии Steam. Он поддерживает оригинальное разрешение 320x200 и сверхширокие дисплеи.

The Force Engine порадует не только улучшенной графикой Dark Forces, но и дополнительными современными функциями вроде полного обзора мышью и новой системы сохранений. Для погружения в классическую атмосферу эти функции могут быть отключены.