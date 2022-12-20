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20 минут назад

Классический шутер Star Wars: Dark Forces получил фанатский ремастер

Игромания.ру

Независимые разработчики LuciusDXL, Winterheart и Gilorem560 завершили работу над ремастером классического шутера Star Wars: Dark Forces, вышедшего в 1995 году.

Классический шутер Star Wars: Dark Forces получил фанатский ремастер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Проект получил название The Force Engine, и работа над ним велась в течение трёх лет. The Force Engine — это полная переработка Jedi Engine из 90-х годов. Проект фактически является 4K-ремастером оригинальной Dark Forces, предназначенным для замены эмулятора DosBox в версии Steam. Он поддерживает оригинальное разрешение 320x200 и сверхширокие дисплеи.

The Force Engine порадует не только улучшенной графикой Dark Forces, но и дополнительными современными функциями вроде полного обзора мышью и новой системы сохранений. Для погружения в классическую атмосферу эти функции могут быть отключены.

В 2023 году разработчики планируют реализовать кроссплатформенную поддержку Linux и Mac, а также завершить работу над ремастером Outlaws — шутера в стиле вестерн, который тоже использует Jedi Engine.

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