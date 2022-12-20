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44 минуты назад

От CD Projekt Red потребовали ответа об украинской локализации «Ведьмака 3»

Игромания.ру

Жительница Львова обратилась к руководству CD Projekt Red в серии гневных твитов. От студии она потребовала объяснений, почему для культовой игры «Ведьмак 3: Дикая охота» до сих пор не выпустили украинскую локализацию. При этом игру перевели на русский, чешский и венгерский.

От CD Projekt Red потребовали ответа об украинской локализации «Ведьмака 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По мнению Wacabi, руководитель отдела локализации CDPR Александр Радкевич намеренно блокировал сотрудничество с украинскими студиями, поскольку является гражданином России. В частности, UnlocTeam долго вела переговоры с поляками о переводе Cyberpunk 2077, но в итоге ей отказали, сообщив, что «причины вы понимаете».

«Гордая украинка» также напомнила, что команда «Ведьмака 3» недавно провела сотню часов, исправляя баги в русской локализации. Хотя студия вроде как отказалась от российского рынка, продолжают работать русскоязычные официальные каналы в социальных сетях, готовится русская озвучка дополнения к Cyberpunk 2077, а некстген-версию «Ведьмака 3» отправили российким журналистам.

Польское издание Gram.pl обратилось за комментарием в CD Projekt и получило его. В нём, в частности, говорится, что отдел локализации CD Projekt Red закончил работу над некстген-обновлением для «Ведьмака 3» ещё в 2021 году, до начала событий на Украине.

«Что касается украинской локализации наших игр, то на данный момент мы можем сказать лишь то, что эту возможность мы уже давно рассматриваем. Но подробностями мы поделимся лишь тогда, когда будем к этому готовы.

Одновременно хотим подчеркнуть, что, в соответствии с принятым нами решением, мы прекратили сотрудничество с любыми российскими компаниями, а также остановили продажи наших игр на территории России. Мы остаёмся верны нашим позициям в этом вопросе». CD Projekt

Впрочем, девушка уже успела выяснить, что большинство её претензий и обвинений не были ни на чём основаны. Оказалось, что по-русски разговаривает 300 миллионов человек, разработка и внедрение субтитров стоит около 100 тысяч долларов, а Александр Радкевич на момент переговоров ещё не работал в студии.

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