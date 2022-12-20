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50 минут назад

High On Life создателя «Рика и Морти» стала самой популярной игрой в Game Pass

Игромания.ру

Комедийный шутер High on Life студии Squanch Games, которую основал создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд, оказался самым популярным проектом в Game Pass.

Игра от создателя "Рика и Морти" возглавила рейтинг Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

High on Life вышла 13 декабря эксклюзивно на PC и Xbox, и уже успела обойти по популярности гигантов сервиса вроде Minecraft, Halo и Forza Horizon 5. Игра продемонстрировала невероятный результат на консолях, PC и в облачной версии Game Pass.

Таким образом, High on Life показала не только один из лучших стартов первого дня в Game Pass за 2022 год, но и один из лучших стартов первого дня с момента запуска сервиса в 2017 году.

Как отмечают СМИ, такой успех свидетельствует о том, что у High on Life действительно много поклонников, а также о том, что предложения Game Pass в этом году были довольно «скудными».

Напомним, что High on Life получила неоднозначные отзывы от прессы и дебютировала в свежем чарте Steam на втором месте.

Игры,Джастин Ройланд,
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