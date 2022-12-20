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1 час назад

Разработчики ремейка Dead Space хотят переосмыслить жанр survival horror

Игромания.ру

Создатели ремейка Dead Space из EA Motive рассказали о том, как игра собирается переосмыслить жанр survival horror (хоррор на выживание).

Разработчики ремейка Dead Space переосмыслят жанр survival horror
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально Dead Space черпала вдохновение из Resident Evil 4, «Чужого», «Нечто» и «Сквозь горизонт», а кинематографический реализм делал её более захватывающей и зрелой, в отличие от старых хоррор-игр.

С развитием индустрии менялся и жанр. На сцену вышли Amnesia и Outlast, а вид от третьего лица сменился более глубоким погружением от первого лица. Даже формула Resident Evil претерпела изменения.

Однако сейчас всё вновь возвращается к survival horror прошлого — как игры, так и более широкая индустрия развлечений. Поэтому EA Motive считает, что 2023 год является идеальным моментом для возвращения Dead Space. Развитие технологий и более широкий набор инструментов позволяют разработчикам расширять рамки и делать что-то новое.

EA Motive вновь обратилась к прошлым источникам вдохновения Dead Space, но теперь она искала элементы, чью полную реализацию сдерживали технические ограничения. В итоге разработчикам удалось улучшить саму суть атмосферы погружения. «Ишимура», к примеру, превратился из набора отдельных уровней в полноценный космический корабль, напоминающий реальное место, а новая технология VFX позволила усилить кинематографический тон.

Пугать игрока помогает новая система под названием «оператор стресса», напоминающая знаменитый искусственный интеллект Left 4 Dead. Данный оператор управляет уровнем стресса за счёт постоянной генерации случайных событий и триггера окружения вроде запуска вентилятора, мерцания огней, неожиданного скрипа и многого другого.

Недавно ремейк Dead Space ушёл на золото, поэтому он должен выйти без задержек 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и РС.

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