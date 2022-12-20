Naraka: Bladepoint стала временно бесплатной в Steam

Совсем скоро, 22 декабря, королевская битва Naraka: Bladepoint будет доступна на Xbox One. Одновременно для неё готовят новый контент: тринадцатую играбельную героиню Ферию Шень, новое оружие, посох, легендарный скин Tianhai и ряд другого контента.
Тем временем все желающие в ожидании нового релиза могут познакомиться с игрой бесплатно. Акция проходит в Steam, и завершится она через два дня. Одновременно все желающие могут купить игру за полцены, всего за 599 рублей. Подешевели на время и улучшенные издания Naraka: Bladepoint — 1049 рублей придётся отдать за Deluxe, и 1499 рублей за Ultimate-версию.
Игра, делающая ставку на свободу перемещений, вышла в Steam в августе 2021 года. Её оценивали в основном положительно, пока Naraka: Bladepoint не подверглась критике за патч, убирающий физику груди и делающий одеяния героинь менее сексуализированными. Теперь её рекомендует всего 24% покупателей.