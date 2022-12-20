Naraka: Bladepoint стала временно бесплатной в Steam

Тем временем все желающие в ожидании нового релиза могут познакомиться с игрой бесплатно. Акция проходит в Steam, и завершится она через два дня. Одновременно все желающие могут купить игру за полцены, всего за 599 рублей. Подешевели на время и улучшенные издания Naraka: Bladepoint — 1049 рублей придётся отдать за Deluxe, и 1499 рублей за Ultimate-версию.