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1 час назад

Naraka: Bladepoint стала временно бесплатной перед релизом на Xbox One

Игромания.ру

Совсем скоро, 22 декабря, королевская битва Naraka: Bladepoint будет доступна на Xbox One. Одновременно для неё готовят новый контент: тринадцатую играбельную героиню Ферию Шень, новое оружие, посох, легендарный скин Tianhai и ряд другого контента.

Naraka: Bladepoint стала временно бесплатной в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тем временем все желающие в ожидании нового релиза могут познакомиться с игрой бесплатно. Акция проходит в Steam, и завершится она через два дня. Одновременно все желающие могут купить игру за полцены, всего за 599 рублей. Подешевели на время и улучшенные издания Naraka: Bladepoint — 1049 рублей придётся отдать за Deluxe, и 1499 рублей за Ultimate-версию.

Игра, делающая ставку на свободу перемещений, вышла в Steam в августе 2021 года. Её оценивали в основном положительно, пока Naraka: Bladepoint не подверглась критике за патч, убирающий физику груди и делающий одеяния героинь менее сексуализированными. Теперь её рекомендует всего 24% покупателей.

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