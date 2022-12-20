Разработчики «Ведьмака 3» оправдались за улучшение российской версии игры

Компания CD Projekt RED добавила в некстген-версию «Ведьмак 3: Дикая Охота» улучшенную русскую локализацию только потому, что работа над ней была закончена еще в 2021 году до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает польское издание Gram, ссылаясь на комментарий разработчиков.

Фото: CD Projekt RED CD Projekt RED

В Gram отметили, что решили прояснить ситуацию после того, как обратили внимание на недовольство некоторых пользователей интернета внимательностью CD Projekt RED к российской аудитории и отсутствием в «Ведьмак 3» украинской локализации. В комментарии журналистам компания объяснила причину улучшения локализации, а также напомнила, что с 24 февраля 2022 года прекратила сотрудничество с российскими партнерами и прекратила продавать свои игры в стране.

Кроме того, разработчики добавили, что давно хотят начать переводить свои игры на украинский язык. Однако конкретными планами студия пока делиться не готова.