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1 час назад

Свежий трейлер One Piece Odyssey посвятили воспоминаниям

Игромания.ру

Издательство Bandai Namco и студия Ilca объявили, что 10 января мы сможем познакомиться с демоверсией приключения One Piece Odyssey. Её выпустят на PlayStation 5, Xbox Series и PlayStation 4. И достигнутый в демоверсии прогресс можно будет перенести с сохранениями в полную версию игры после релиза.

Свежий трейлер One Piece Odyssey посвятили воспоминаниям
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Помимо этого, разработчики опубликовали новый трейлер под названием «Воспоминания». В ходе прохождения истории пиратов, попавших на необитаемый остров, мы сможем вернуться назад в прошлое и пережить некоторые события четырёх арок «Ван Пис».

Нам предстоит помочь принцессе Виви спасти Алабасту от гражданской войны, освободить друзей, попавших в руки СР9 в Water 7, предотвратить казнь Эйса в Маринфорде и не позволить пиратам Донкихота Дофламинго разрушить Дресс Розу.

One Piece Odyssey выходит на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC, западный релиз состоится 13 января 2023 года.

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