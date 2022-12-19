Свежий трейлер One Piece Odyssey посвятили воспоминаниям

Издательство Bandai Namco и студия Ilca объявили, что 10 января мы сможем познакомиться с демоверсией приключения One Piece Odyssey. Её выпустят на PlayStation 5, Xbox Series и PlayStation 4. И достигнутый в демоверсии прогресс можно будет перенести с сохранениями в полную версию игры после релиза.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Помимо этого, разработчики опубликовали новый трейлер под названием «Воспоминания». В ходе прохождения истории пиратов, попавших на необитаемый остров, мы сможем вернуться назад в прошлое и пережить некоторые события четырёх арок «Ван Пис».

Нам предстоит помочь принцессе Виви спасти Алабасту от гражданской войны, освободить друзей, попавших в руки СР9 в Water 7, предотвратить казнь Эйса в Маринфорде и не позволить пиратам Донкихота Дофламинго разрушить Дресс Розу.