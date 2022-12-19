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1 час назад

EA Sports угадала новых чемпионов мира по футболу с помощью FIFA 23

Игромания.ру

Студия EA Sports традиционно в преддверии чемпионатов мира по футболу проводит симуляцию хода турнира. Результаты не всегда полностью совпадают с реальностью, однако разработчикам удалось предсказать победителя нынешнего турнира с помощью FIFA 23.

EA Sports угадала новых чемпионов мира по футболу с помощью FIFA 23
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для симуляции использовали технологию HyperMotion2 и рейтинги Чемпионата мира 2022 года, проходившего в Катаре. Все 64 матча турнира были «отыграны» в режимах Kick-Off и Tournament. И, хотя финальное предсказание вышло не совсем точным (в тройке лучших сборных оказалась Бразилия), успех Аргентины и Франции подтвердился.

Согласно симуляции, Аргентина вышла на первое место в турнире, и исход финального поединка решил один-единственный гол, забитый Месси. Как мы помним, в реальности разрыв был в два очка, и определился он лишь после серии пенальти. Хотя Месси действительно сыграл в этом очень важную роль.

FIFA 23 также предсказала, что Лионель Месси станет лучшим футболистом чемпионата (сбылось) и получит «Золотой мяч» (не сбылось). Зато точным оказался подсчёт голов: легендарный футболист действительно забил восемь мячей в ходе турнира.С помощью серии игр FIFA уже четвертый раз подряд удаётся точно предсказать победителей Чемпионата мира. Напомним, что симуляция отдала в 2018 году победу Франции, в 2014 — Германии, а в 2010 — Испании. Теперь можно ждать, как EA Sports спрогнозирует чемпионат мира 2026 года, который должен пройти в Мексике, Канаде и США.

Игры,Лионель Месси,
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