EA Sports угадала новых чемпионов мира по футболу с помощью FIFA 23

Студия EA Sports традиционно в преддверии чемпионатов мира по футболу проводит симуляцию хода турнира. Результаты не всегда полностью совпадают с реальностью, однако разработчикам удалось предсказать победителя нынешнего турнира с помощью FIFA 23.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для симуляции использовали технологию HyperMotion2 и рейтинги Чемпионата мира 2022 года, проходившего в Катаре. Все 64 матча турнира были «отыграны» в режимах Kick-Off и Tournament. И, хотя финальное предсказание вышло не совсем точным (в тройке лучших сборных оказалась Бразилия), успех Аргентины и Франции подтвердился.

Согласно симуляции, Аргентина вышла на первое место в турнире, и исход финального поединка решил один-единственный гол, забитый Месси. Как мы помним, в реальности разрыв был в два очка, и определился он лишь после серии пенальти. Хотя Месси действительно сыграл в этом очень важную роль.