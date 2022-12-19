Файтинг Them's Fighting' Herds бесплатно раздают в EGS

Очередной бесплатной игрой предновогодней раздачи в Epic Games Store стал мультяшный файтинг Them's Fighting' Herds, посвящённые нещадно избивающим друг друга зверушкам. Примечательно, что информация об этой раздаче ранее утекла в сеть.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Помимо EGS игра, в разработке которой поучаствовала известный аниматор Лорен Фауст, доступна и в сервисе Steam, где получила «Очень положительные» отзывы от покупателей. Кроме того, Them's Fighting' Herds доступна на обоих поколениях консолей Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch.

Предложение истечёт завтра в 19:00, а на смену файтингу придёт новая бесплатная игра.