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29 минут назад

Файтинг Them's Fighting' Herds бесплатно раздают в EGS

Игромания.ру

Очередной бесплатной игрой предновогодней раздачи в Epic Games Store стал мультяшный файтинг Them's Fighting' Herds, посвящённые нещадно избивающим друг друга зверушкам. Примечательно, что информация об этой раздаче ранее утекла в сеть.

Файтинг Them's Fighting' Herds бесплатно раздают в EGS
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Помимо EGS игра, в разработке которой поучаствовала известный аниматор Лорен Фауст, доступна и в сервисе Steam, где получила «Очень положительные» отзывы от покупателей. Кроме того, Them's Fighting' Herds доступна на обоих поколениях консолей Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch.

Предложение истечёт завтра в 19:00, а на смену файтингу придёт новая бесплатная игра.

В рамках предпраздничной инициативы Epic Games уже раздала аркаду Bloons TD 6, гонку Horizon Chase Turbo и приключения Costume Quest 2 и Sable. Кроме того, до 5 января в магазине продлится масштабная распродажа.

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