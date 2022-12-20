«М.Видео» построила в Roblox собственный город

Бренд «М.Видео» во вселенной Roblox запустил новогодний город. Праздничная локация появилась в дополнение к уже существующему виртуальному магазину. Пользователи смогут кастомизировать своего героя и примерить новогоднюю одежду в стиле бренда, а затем через камин отправиться за развлечениями и скидками.
Непосредственно на праздничной локации будут доступны мини-игры и конкурсы, за участие в которых можно заработать бонусы, актуальные и в реальном мире. Отмечается, что в активностях можно поучаствовать неограниченное количество раз.
Все личные достижения доступны в личном кабинете платформы.Речь идёт о балансе монет, количестве собранных пасхалок, пройденных мини-играх и локациях. Победителей «М.Видео» назовёт в своей группе в «ВКонтакте». Отметим, что «М.Видео» первой в русскоязычном сегменте запустила собственный виртуальный магазин электроники. Это случилось в сентябре. Тогда проект привлёк внимание более 25 млн пользователей.