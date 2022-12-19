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12 минут назад

Авторы Genshin Impact показали сюжетный тизер «Акицу Ханэасоби»

Игромания.ру

Авторы Genshin Impact представили сюжетный тизер испытания «Акицу Ханэасоби», в котором игроки смогут проявить скорость и выносливость, играя как в одиночку, так и в паре с другом.

Авторы Genshin Impact показали сюжетный тизер «Акицу Ханэасоби»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видеоролик рассказывает историю трогательной дружбы ёкая и самурая длиной в жизнь — каждые десять лет друзья встречались, чтобы выпить сакэ, вместе попутешествовать и сразиться, испытав навыки, полученные за прошедшие годы.

Испытание «Акицу Ханэасоби» уже доступно всем игрокам в Genshin Impact. Ранне разработчики добавили в игру новый карточный режим, персонажей, дополнительное подземелье и многочисленные предметы.

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