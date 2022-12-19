Авторы Genshin Impact показали сюжетный тизер «Акицу Ханэасоби»

Авторы Genshin Impact представили сюжетный тизер испытания «Акицу Ханэасоби», в котором игроки смогут проявить скорость и выносливость, играя как в одиночку, так и в паре с другом.
Видеоролик рассказывает историю трогательной дружбы ёкая и самурая длиной в жизнь — каждые десять лет друзья встречались, чтобы выпить сакэ, вместе попутешествовать и сразиться, испытав навыки, полученные за прошедшие годы.
Испытание «Акицу Ханэасоби» уже доступно всем игрокам в Genshin Impact. Ранне разработчики добавили в игру новый карточный режим, персонажей, дополнительное подземелье и многочисленные предметы.