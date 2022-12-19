FIFA 23 возглавила рождественские чарты Британии в десятый раз

Издание GameIndustry.biz опубликовало топ продаж физических копий видеоигр в период с 11 по 17 декабря в Великобритании.
Лидером совершенно ожидаемо стала FIFA 23, которой на протяжении последних недель всё никак не удавалось попасть на первую строчку. Само собой, всплеск популярности случился благодаря скидкам и финальным играм ЧМ-2022 в Катаре. Как отмечают аналитики, в этом году, как и в прошлом, EA вновь удалось выиграть противостояние с Call of Duty.
На второй строчке оказалась Call of Duty: Modern Warfare 2, замкнула тройку God of War Ragnarok. Ремастер приквела культовой FInal Fantasy 7 — Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion — стартовал лишь с восьмой строчки чарта.
Британский чарт продаж с 11 по 17 декабря