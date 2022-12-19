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35 минут назад

FIFA 23 возглавила рождественские чарты Британии в десятый раз. Всё благодаря ЧМ-2022

Чемпионат.com

Издание GameIndustry.biz опубликовало топ продаж физических копий видеоигр в период с 11 по 17 декабря в Великобритании.

FIFA 23 возглавила рождественские чарты Британии в десятый раз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидером совершенно ожидаемо стала FIFA 23, которой на протяжении последних недель всё никак не удавалось попасть на первую строчку. Само собой, всплеск популярности случился благодаря скидкам и финальным играм ЧМ-2022 в Катаре. Как отмечают аналитики, в этом году, как и в прошлом, EA вновь удалось выиграть противостояние с Call of Duty.

На второй строчке оказалась Call of Duty: Modern Warfare 2, замкнула тройку God of War Ragnarok. Ремастер приквела культовой FInal Fantasy 7 — Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion — стартовал лишь с восьмой строчки чарта.

Британский чарт продаж с 11 по 17 декабря

  1. FIFA 23
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2
  3. God of War Ragnarok
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Pokemon Violet
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Pokemon Scarlet
  8. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion
  9. Minecraft для Switch
  10. Just Dance 2023
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