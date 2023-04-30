Не только «Монополия»: пять отличных настольных игр для всей семьи

Настольные игры для всей семьи — это необязательно пресловутая «Монополия» или «Дженга». Раньше данный сегмент индустрии был развит не так хорошо, но сейчас разработчики со всех стран мира предлагают сотни отличных семейных игр на самые разные темы. Они простые, но отнюдь не скучные — и мы собрали пять достойных примеров.

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«В поисках Эльдорадо»

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«В поисках Эльдорадо» — отличный кандидат для первого знакомства с колодостроительными играми, который будет и достаточно понятным для новичков, и нескучным для более опытных настольщиков. Игрокам предстоит стать лидерами экспедиций, которые отправятся в сердце джунглей Амазонки, чтобы найти Эльдорадо: золотой город, скрывающий несметные сокровища. Но путь к цели перекрывают густые джунгли, реки, горы и племена аборигенов — и игрокам предстоит разыгрывать карты, чтобы преодолеть эти препятствия. «В поисках Эльдорадо» — игра о грамотной прокладке маршрутов, где нужно продумывать свои шаги на несколько ходов вперед. Динамичная, обманчиво простая и подходящая для любой компании.

Ravensburger

«МикроМакро: Город улик»

«МикроМакро» — необычный гибрид детективной игры и картинки-головоломки вроде «Где Уолли», который предлагает игрокам расследовать преступления, разглядывая гигантскую, проработанную до мельчайших деталей карту города. Каждый нарисованный человечек на изображении чем-то занимается и ведет свой образ жизни, а игрокам нужно внимательно изучать полотно и отвечать на вопросы. Где был подозреваемый прямо перед убийством? Чем занималась его жертва? Что вынудило преступника пойти на столь отчаянный шаг? Все ответы скрываются на карте города — их нужно лишь найти при помощи чуткого взгляда и увеличительного стекла.

Стиль Жизни

«Плюшевые сказки»

Очаровательная кооперативная игра о плюшевых игрушках, которые каждую ночь защищают свою маленькую хозяйку от ночных кошмаров, насылаемых таинственным злодеем. «Плюшевые сказки» используют формат настольных игр по полной программе, рассказывая историю при помощи множества разных компонентов: от красивых фигурок, кубиков и карточек до самой настоящей книги, которая не только содержит в себе сюжет, но и выступает игровым полем. Путешествие по сказочным мирам и кошмарам может ощущаться слишком «детским», если вы настроены на серьезную игру, но оно предлагает достаточно интересных решений и запоминающихся моментов, чтобы никто не заскучал.

CrowdGames

«Котики»

«Котики» занимают неординарную нишу между семейной игрой для любого возраста и злым, беспощадным, математическим абстрактом, который полностью противоречит своей милой сути. Игрокам предстоит сшить роскошное лоскутное одеяло для разных котиков, но мохнатые эгоисты, как и в реальной жизни, непредсказуемо привередливы: они готовы вздремнуть только на том одеяле, где есть лоскуты со строго определенными узорами и цветами. Сам по себе игровой процесс предельно прост, и милое оформление делают «Котиков» одной из самых привлекательных настольных игр последних лет. Однако для победы в группе опытных игроков предстоит внимательно просчитывать ходы — иначе одеяло получится совсем никудышным.

CrowdGames

«Ольтре»

Наконец, «Ольтре» — сюжетный кооператив об ордене средневековых рейнджеров, стоящих на защите некогда великого королевства. Их крепость постоянно подвергается атакам монстров, поэтому игрокам нужно не только защищать замок, но и помогать местным жителям: каждый рейнджер обладает своими преимуществами и недостатками, из-за чего героям важно координировать действия. Опытным настольщикам «Ольтре» наверняка напомнит культовую Ghost Stories, и это неудивительно: обе игры разработаны знаменитым дизайнером Антуаном Боза. Новичкам это имя, конечно, ни о чем не скажет, но это и не важно — вас в любом случае ждет красивая, неглупая кооперативная настолка.