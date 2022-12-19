Capcom зарегистрировала торговую марку Resident Evil Director's Cut

Издательство Capcom зарегистрировало торговую марку Resident Evil Director's Cut, напомнившую фанатам о культовой первой части с оригинальной PlayStation — именно так называлось её дополненное переиздание. Находку обнаружил пользователь Twitter под ником Tippy Power 2022.
Это, впрочем, не единственная зарегистрированная японской компанией торговая марка — вместе с «Режиссёрской версией» Capcom заявила права на название специального департамента S.T.A.R.S. Dep Raccoon Police, сопровождающийся соответствующей эмблемой.
Регистрация двух торговых знаков привела к появлению в стане фанатов серии Resident Evil спекуляций о возможной подготовке Capcom очередного ремейка — в случае с первой частью это будет уже второе переосмысление.
В настоящий момент японцы трудятся над новой версией культовой Resident Evil 4 — её релиз на PC, Xbox Series X|S и обоих поколениях PlayStation запланирован на 24 марта 2023 года. Ранее Capcom раскрыла подробности бонусов, которые получат покупатели, оформившие предзаказ.