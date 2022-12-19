В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
44 минуты назад

Capcom зарегистрировала торговую марку Resident Evil Director's Cut

Игромания.ру

Издательство Capcom зарегистрировало торговую марку Resident Evil Director's Cut, напомнившую фанатам о культовой первой части с оригинальной PlayStation — именно так называлось её дополненное переиздание. Находку обнаружил пользователь Twitter под ником Tippy Power 2022.

Capcom зарегистрировала торговую марку Resident Evil Director's Cut
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это, впрочем, не единственная зарегистрированная японской компанией торговая марка — вместе с «Режиссёрской версией» Capcom заявила права на название специального департамента S.T.A.R.S. Dep Raccoon Police, сопровождающийся соответствующей эмблемой.

Регистрация двух торговых знаков привела к появлению в стане фанатов серии Resident Evil спекуляций о возможной подготовке Capcom очередного ремейка — в случае с первой частью это будет уже второе переосмысление.

В настоящий момент японцы трудятся над новой версией культовой Resident Evil 4 — её релиз на PC, Xbox Series X|S и обоих поколениях PlayStation запланирован на 24 марта 2023 года. Ранее Capcom раскрыла подробности бонусов, которые получат покупатели, оформившие предзаказ.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители