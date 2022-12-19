Capcom зарегистрировала торговую марку Resident Evil Director's Cut

Издательство Capcom зарегистрировало торговую марку Resident Evil Director's Cut, напомнившую фанатам о культовой первой части с оригинальной PlayStation — именно так называлось её дополненное переиздание. Находку обнаружил пользователь Twitter под ником Tippy Power 2022.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это, впрочем, не единственная зарегистрированная японской компанией торговая марка — вместе с «Режиссёрской версией» Capcom заявила права на название специального департамента S.T.A.R.S. Dep Raccoon Police, сопровождающийся соответствующей эмблемой.

Регистрация двух торговых знаков привела к появлению в стане фанатов серии Resident Evil спекуляций о возможной подготовке Capcom очередного ремейка — в случае с первой частью это будет уже второе переосмысление.