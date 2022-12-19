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37 минут назад

Джоан Роулинг предложила хейтерам Hogwarts Legacy сжечь всё связанное с «Гарри Поттером»

Чемпионат.com

В 2020 году против Джоан Роулинг устроили настоящую войну из-за того, что писательница резко высказалась о трансгендерах. Выступать против Роулинг продолжают и до сих пор. Всё зашло настолько далеко, что люди требуют бойкотировать игру Hogwarts Legacy.

Джоан Роулинг ответила хейтерам Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что Роулинг никаким образом не относится к разработке игры. Да, она создала вселенную «Гарри Поттера», но авторы проекта с ней даже не консультировались. Несмотря на всё это, Hogwarts Legacy бойкотируют. Джоан Роулинг отреагировала на это и отметила, что подобным людям нужно сжечь все книги и фильмы по франшизе.

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Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз на PS4 и Xbox One состоится 4 апреля, а выход на Nintendo Switch ожидается 25 июля.

Игры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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