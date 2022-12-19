Cтример потерял $650 тыс. из-за поражения Франции на ЧМ-2022

Канадский стример Феликс xQc Лянжель, известный своей страстью к азартным играм, поставил $ 500 тыс. на победу сборной Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре. Как отметил блогер, это будет «легчайшая победа в его жизни», в случае которой он получил бы почти $ 1,5 млн.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

После того как Аргентина забила два мяча, стример в панике сделал возврат ставки и получил $ 5 тыс. обратно, потеряв при этом остальные $ 495 тыс. Затем Килиан Мбаппе отыграл два мяча и Лянжель вновь поставил на Францию $ 155 тыс., после чего сборная уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2. В общем счёте XQC потерял около $ 650 тыс. — это больше 43 млн рублей.

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«Хороший матч, смотрел с интересом. Минус $ 650 тыс…»