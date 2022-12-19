Что происходит с покупкой Activision Blizzard: почему Microsoft не дают купить компанию

Решение Microsoft о покупке Activision Blizzard стало одной из важнейших новостей 2022 года в игровой индустрии, однако процесс проходит не так гладко, как хотелось бы компаниям. Недавно Федеральная торговая комиссия США обратилась в суд с просьбой заблокировать сделку после независимого расследования. Портал gameindustry.biz рассказал все, что нужно знать о ситуации.

Фото: Activision Activision

Почему Microsoft нужно одобрение для покупки Activision Blizzard?

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Дело в том, что сделка по приобретению Activision Blizzard может повлиять буквально на все сегменты игровой индустрии: от самых маленьких независимых студий до крупнейших имен на рынке. Не говоря уже о самих потребителях. Каждый раз, когда на горизонте возникает вопрос подобных масштабов, в дело включаются организации-регуляторы: они следят за тем, чтобы на рынке не воцарилась монополия, которая может нанести ущерб конкуренции или ценовой политике

Какие регуляторы должны одобрить сделку?

Подобные организации существуют по всему миру, однако среди них можно выделить три важнейших для Microsoft. Это Федеральная торговая комиссия США, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, а также Европейская комиссия. Первая активно пытается заблокировать сделку при помощи судебного иска, тогда как вторая и третья запустили собственные расследования.

Федеральная торговая комиссия не может наложить вето на сделку одним лишь неодобрением, однако судебная сделка вполне может остановить слияние компаний. Так или иначе, иск существенно затянет процесс покупки Activision Blizzard, т.к. предварительное слушание дела назначено на август 2023 года — хотя руководители Microsoft и Activision надеялись завершить сделку уже в июне.

Что произойдет, если один регулятор одобрит сделку, а два других — нет?

Именно в этом и заключается главная проблема для Microsoft. Каждый из трех крупных регуляторов обладает достаточной властью, чтобы заблокировать покупку Activision Blizzard. Если один из них выскажет неодобрение, то его решение могут поддержать и два оставшихся. Или, на крайний случай, они способны наложить на сделку ряд ограничений. Например, закрепить за Activision Blizzard статус независимой организации, пускай эксперты и говорят, что это маловероятно.

Почему регуляторы сомневаются в сделке?

Главной причиной опасений регуляторов является франшиза Call of Duty — одна из крупнейших и самых популярных игровых серий в мире. Организациям нужно решить, способно ли это приобретение сделать Microsoft доминирующей компанией на рынке, и, как следствие, создать монополию, которая негативно скажется на потребителях.

Федеральная торговая комиссия, например, ссылается на тот факт, что в прошлом Microsoft уже покупала ценный игровой контент для подавления конкуренции со стороны консолей-соперников. Под этим «игровым контентом» комиссия подразумевает издателя ZeniMax Media, которого корпорация приобрела за $7,5 млрд. Несмотря на заявления о том, что Microsoft якобы не станет перекрывать конкурентам доступ к проектам Bethesda Softworks, следующая горячо ожидаемая игра студии, Starfield, будет эксклюзивом для Xbox и ПК.

Европейская комиссия опасается, что сделка может существенно снизить конкуренцию на рынках распространения консольных и компьютерных игр, включая подписочные и облачные сервисы. Call of Duty фигурирует в качестве одной из крупнейших франшиз, которая может подпасть под ограничения доступа, если Microsoft завладеет Activision Blizzard. Кроме того, даже если игры студии не станут эксклюзивными, Microsoft может внести злонамеренные изменения в пользовательские соглашения версий игр для прочих платформ.

Наконец, Управление по конкуренции и играм предоставило наиболее подробный список претензий. Британский регулятор опасается, что сделка повредит позициям PlayStation и подписочным сервисам, т.к. Microsoft может удержать проекты Activision Blizzard. Помимо этого, корпорация может воспользоваться приобретением, чтобы выдавить Google, Amazon и NVIDIA из сферы игрового стриминга. Приобретение прав на франшизу Call of Duty также способно создать петлю обратной связи, благодаря которой Xbox получит существенный приток новых пользователей.