Blizzard объявила о возвращении чемпионата Overwatch World Cup

Blizzard объявила, что чемпионат Overwatch World Cup вернётся в 2023 году. Подобных турниров по игре не проводили с 2019 года, то есть с 2020 по 2022 годы включительно. А теперь же нас ждут состязания во второй части.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В январе компания объявит, какие 36 стран и какие регионы смогут принять участие в соревновании, а также когда стартует приём заявок. К июню, когда список и составы команд будут определены окончательно, пройдут региональные квалификационные матчи, по результатам которых из 36 команд отберут 16 для последующего участия в турнире.

И уже эти 16 команд уже осенью будут участвовать сначала в групповых оффлайн-состязаниях, из которых выйдут 8 коллективов, а затем определится чемпион Overwatch World Cup 2023.