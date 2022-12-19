В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
19 минут назад

Чемпионат Overwatch World Cup вернётся в 2023 году

Игромания.ру

Blizzard объявила, что чемпионат Overwatch World Cup вернётся в 2023 году. Подобных турниров по игре не проводили с 2019 года, то есть с 2020 по 2022 годы включительно. А теперь же нас ждут состязания во второй части.

Blizzard объявила о возвращении чемпионата Overwatch World Cup
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В январе компания объявит, какие 36 стран и какие регионы смогут принять участие в соревновании, а также когда стартует приём заявок. К июню, когда список и составы команд будут определены окончательно, пройдут региональные квалификационные матчи, по результатам которых из 36 команд отберут 16 для последующего участия в турнире.

И уже эти 16 команд уже осенью будут участвовать сначала в групповых оффлайн-состязаниях, из которых выйдут 8 коллективов, а затем определится чемпион Overwatch World Cup 2023.

При этом в определённый момент в Overwatch 2 появятся новые испытания и награды, посвящённые турниру.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители