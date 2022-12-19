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54 минуты назад

Власти РФ готовы вложить до 2030 года 50 млрд долларов в развитие российских видеоигр

runews24.ru

Российские власти рассмотрят вопросы по развитию отечественных видеоигр в рамках общенациональной стратегии поддержки отрасли до 2030 года.

Власти готовы вложить $50 млрд в развитие российских видеоигр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания «Коммерсантъ», в планах правительства создать общенационального оператора, который бы совмещал в себе полномочия разработчика и издателя под эгидой государственных органов. Согласно стратегии, бюджет готов выделить на эти цели 50 млрд долларов. Также власти анонсировали увеличить число игровых студий в 14 раз, а также создать национальное рейтинговое агентство.

До 2030 года в арсенале новой структуры должно быть 25 видеоигр с индивидуальным бюджетом 6,5 млрд рублей и 40 бюджетных проектов, способных стать «инструментом мягкой силы» для иностранных пользователей.

Впрочем, эксперты уже скептически отнеслись к идее на фоне дефицита специалистов игровой индустрии.

Игры,Коммерсант,
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