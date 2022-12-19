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50 минут назад

FIFA 23 угадала победителя ЧМ-2022. Такое случилось уже четвёртый раз в истории

Чемпионат.com

18 декабря в невероятно напряжённом поединке сборная Аргентины переиграла сборную Франции в серии послематчевых пенальти и выиграла ЧМ-2022. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.

FIFA 23 угадала победителя ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самое интересное, что победу ещё в начале ноября предсказала FIFA 23. Разработчики из EA Sports просимулировали матчи, в которых боты играли друг против друга. В финале виртуального турнира встречались аргентинцы и бразильцы, тогда как в реальной жизни южноамериканцам противостояли французы.

И если бы это была чистая случайность! EA Sports уже четвёртый раз подряд угадывает победителя чемпионата мира по футболу. В 2018 году FIFA предсказала победу Франции, в 2014-м — триумф Германии, а в 2010-м — доминирование Испании. И если ранее всё казалось простым совпадением, то теперь кажется, будто виртуальная симуляция действительно недалека от настоящего футбола. Кто знает, какие секреты ещё скрывают канадцы из EA Sports.

Игры,Гонсало Монтьель,
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