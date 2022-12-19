В Epic Games Store бесплатно отдают приключение Sable

Очередной бесплатной игрой в Epic Games Store стала Sable — забрать приключение можно в течение суток, до 19 декабря 19:00 МСК. С этого времени начнётся раздача новой «тайной игры».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Главная героиня игры — Сэйбл, которое ждёт долгое путешествие по пустынному миру. Беспрепятственно исследовать мир и открывать его древние секреты можно как пешком, так и на ховербайке, причём свой транспорт можно улучшать и настраивать.