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44 минуты назад

Limitless подробно рассказал, за что его и ещё 9 про-игроков пожизненно забанили в Dota 2

Чемпионат.comиещё 2

Российский киберспортсмен Ярослав LImitless Паршин раскрыл подробности истории с выступлениями под чужими аккаунтами, за которую Valve забанила 10 профессиональных игроков из России и Украины.

Limitless подробно рассказал, за что его и ещё 9 про-игроков пожизненно забанили в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Паршина, команда Luna Gaming играла турнирные матчи вместо своих друзей из коллектива S9, используя их аккаунты. Причин было две — нехватка игровой практики и «банальная человеческая жадность».

Практически все игроки Luna Gaming и S9 — друзья, поэтому более высокое место S9 на турнире дает всем чуть больше суммарных призовых. Да, это очень банально и глупо, мерзко и нечестно, но на тот момент мы поступили вот таким образом.

Игрок также признал, что про подмену знали почти все игроки Luna Gaming и S9, кроме Данила illusion Гржевки — его просто просили на время дать свой аккаунт, а тот «даже не спрашивал, зачем».

Про то, что он, оказывается, «участвовал» в этих матчах, он выяснил уже потом, когда начались дополнительные проверки. Тогда сыграл страх, и мы долго упрашивали человека не говорить ничего, что он после долгих раздумий и сделал. Лично мне очень жаль, что мы поставили тебя в такое положение. Данил, нам всем перед тобой очень стыдно.

В заключении Паршин от имени всех игроков извинился перед болельщиками и сообществом Dota 2, отметив, что уважает решение Valve и PGL пожизненно забанить игроков его команды.

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