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44 минуты назад

Blizzard планирует ослабить Турбосвина и усилить Королеву Стервятников в Overwatch&nbsp;2

Игромания.ру

Дизайнер Алек Доусон из Blizzard, работающий над Overwatch 2, рассказал подробнее о планах по изменению баланса Турбосвина и Королевы Стервятников.

Blizzard планирует ослабить персонажей в Overwatch 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Турбосвина хотят сильно ослабить, чтобы он больше не мог «ваншотить» других героев. Патч с соответствующим изменением ожидается где-то в середине января. Кроме того, похоже, что Турбосвина ждёт дополнительная «мягкая переработка». Какая именно — не уточняется, но Доусон упоминает желание разработчиков подстроить героя под сражения «5-на-5».

Что касается Королевы Стервятников, то её, наоборот, усилят. Сообщается, что она получит несколько баффов в межсезонном обновлении, релиз которого запланирован на первую неделю января. Мы пока не знаем, как именно усилят Королеву Стервятников, но Доусон говорит, что фанатов ждёт «действительно острое изменение».

Напомним, что несколько дней назад руководитель разработки Overwatch 2 Аарон Келлер объявил о планах Blizzard изменить баланс Соджорн, Трейсер, Кулака Смерти и Рамматры.

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