Blizzard планирует ослабить персонажей в Overwatch 2

Дизайнер Алек Доусон из Blizzard, работающий над Overwatch 2, рассказал подробнее о планах по изменению баланса Турбосвина и Королевы Стервятников.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Турбосвина хотят сильно ослабить, чтобы он больше не мог «ваншотить» других героев. Патч с соответствующим изменением ожидается где-то в середине января. Кроме того, похоже, что Турбосвина ждёт дополнительная «мягкая переработка». Какая именно — не уточняется, но Доусон упоминает желание разработчиков подстроить героя под сражения «5-на-5».

Что касается Королевы Стервятников, то её, наоборот, усилят. Сообщается, что она получит несколько баффов в межсезонном обновлении, релиз которого запланирован на первую неделю января. Мы пока не знаем, как именно усилят Королеву Стервятников, но Доусон говорит, что фанатов ждёт «действительно острое изменение».