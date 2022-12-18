Фанаты CS:GO требуют снять G2 из-за фото с российским флагом

Недовольные поклонники CS:GO активно призывают организаторов мирового турнира BLAST Premier World Finals дисквалифицировать команду G2.
Конфликт в Сети спровоцировало фото одного из российских болельщиков киберспортивного клуба, на котором он держит развернутый триколор.
Комментарии с угрозами и оскорблениями направлены в первую очередь в адрес россиянина Ильи m0NESY Оспиова , который выступает за G2, и в адрес руководства организации.
Известные профессиональные игроки, комментаторы и аналитики также призывают снять французскую команду с участия в турнире по CS:GO. В эти минуты G2 проводит встречу с Team Liquid за победу на BLAST Premier World Finals и $ 500 тысяч из призового фонда турнира.