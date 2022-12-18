В будущем Microsoft может предложить тариф Xbox Game Pass с рекламой

На форуме ResetEra появился скриншот одного из предполагаемых опросов Microsoft, который намекает на то, что компания якобы изучает вариант дешёвого тарифа Xbox Game Pass с рекламой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Тариф за 3 доллара в месяц будет включать в себя эксклюзивную библиотеку игр Microsoft с доступом через шесть месяцев после релиза, перед запуском которых планируют показывать рекламные ролики. Кроме того, обладатели данной подписки получат хранилище наподобие EA Access и доступ к мультиплееру.

Многие отмечают, что дешёвый тариф за 3 доллара напоминает возможную альтернативу Xbox Live Gold, который предлагается за 10 долларов в месяц. При этом некоторые пользователи, включая инсайдера и журналиста Джеза Кордена, относятся к замене десятидолларовой подписки Xbox Live Gold на трёхдолларовую довольно скептически.