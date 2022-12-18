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16 минут назад

Слух: в будущем Microsoft может предложить тариф Xbox Game Pass с рекламой

Игромания.ру

На форуме ResetEra появился скриншот одного из предполагаемых опросов Microsoft, который намекает на то, что компания якобы изучает вариант дешёвого тарифа Xbox Game Pass с рекламой.

В будущем Microsoft может предложить тариф Xbox Game Pass с рекламой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тариф за 3 доллара в месяц будет включать в себя эксклюзивную библиотеку игр Microsoft с доступом через шесть месяцев после релиза, перед запуском которых планируют показывать рекламные ролики. Кроме того, обладатели данной подписки получат хранилище наподобие EA Access и доступ к мультиплееру.

Многие отмечают, что дешёвый тариф за 3 доллара напоминает возможную альтернативу Xbox Live Gold, который предлагается за 10 долларов в месяц. При этом некоторые пользователи, включая инсайдера и журналиста Джеза Кордена, относятся к замене десятидолларовой подписки Xbox Live Gold на трёхдолларовую довольно скептически.

В любом случае, официального подтверждения того, что Microsoft готовит дешёвый тариф с показом рекламы пока нет. Однако недавно компания запатентовала технологию для определения снижения интерактивности в играх, например, из-за экрана загрузки, и предоставления в это время видеоконтента через оверлей, основанного на настройках конфиденциальности и интересов пользователя.

Игры,Microsoft,
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