Названа самая «токсичная» игра для подростков в возрасте до 17 лет

Компания The Anti-Defamation League (ADL) провела исследование, благодаря которому смогли выяснить, в каких онлайн-играх чаще всего американцы сталкивались с харрасментом в 2022 году.

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Так, самой «токсичной» игрой была признана Valorant. В популярном тактическом онлайн-шутере 80% игроков в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз сталкивались с троллингом или оскорблениями.

На втором месте анти-рейтинга оказалась Dota 2, в которой с оскорблениями сталкивались 71% игроков. Третье место закрепилось за Fortnite, в которой 66% опрошенных игроков подвергались харрасменту.