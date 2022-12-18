В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Valorant признана самой "токсичной" игрой для подростков в возрасте до 17 лет

Газета.Ruиещё 1

Компания The Anti-Defamation League (ADL) провела исследование, благодаря которому смогли выяснить, в каких онлайн-играх чаще всего американцы сталкивались с харрасментом в 2022 году.

Названа самая «токсичная» игра для подростков в возрасте до 17 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, самой «токсичной» игрой была признана Valorant. В популярном тактическом онлайн-шутере 80% игроков в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз сталкивались с троллингом или оскорблениями.

На втором месте анти-рейтинга оказалась Dota 2, в которой с оскорблениями сталкивались 71% игроков. Третье место закрепилось за Fortnite, в которой 66% опрошенных игроков подвергались харрасменту.

При этом игрой с самым «мирным» сообществом оказалась Minecraft — в ней с оскорблениями сталкивались лишь 46% опрошенных подростков США.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители