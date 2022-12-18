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34 минуты назад

Украинцы набросились с критикой на команду по CS:GO за фото с флагом РФ

Елена Прошина

Международную команду киберспортсменов по CS:GO могут отстранить от соревнований из-за фотографии с флагом России, сообщает «РЕН ТВ».

Украинцы набросились с критикой на команду по CS:GO за фото с флагом РФ
Фото: СоцсетиСоцсети

На них с критикой обрушились зрители с Украины. До этого на трансляции турнира «BLAST Premier: World Final 2022» по CS:GO в кадр попал болельщик с русским флагом. Украинские зрители этот жест не одобрили и начали оскорблять фаната. Кроме того, они назвали флаг тряпкой.

Команда G2, выигравшая коллектив Faze, решила заступиться за россиянина и сфотографировалась с ним. На снимке парень также развернул флаг страны.

Теперь команду требуют отстранить от турниров. Пост с таким призывом в своих соцсетях написала украинская ведущая канала NAVI Тоня Прядко. По ее словам, раньше ей нравилась команда G2, но снимок с флагом их якобы поставил в «идиотское положение».

В состав G2 входит 17-летний россиянин Илья «m0NESY» Осипов. Вместе с ним в команде играют два боснийца, австралиец и датчанин.

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