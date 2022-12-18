Авторы Amnesia: The Bunker показали, как обращаться с оружием

Студия Frictional Games выпустила новое видео, посвящённое будущему хоррору Amnesia: The Bunker. Продолжение знаменитой серии разработчики анонсировали пару недель назад. А теперь показали короткий ролик реального игрового процесса.

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Создатели Amnesia: The Bunker заявили, что делают ставку на открытый дизайн и свободу игрока.

В частности, запертую дверь можно открыть и способом, показанным в видео. А заодно мы можем оценить анимацию обращения с оружием и его поведение.Напомним, что нам предстоит исследовать в роли французского солдата заброшенный бункер времён Первой мировой войны. Мы сможем находить и использовать по собственному усмотрению самые разные инструменты и оружие, чтобы поддерживать свет и сражаться с жуткими противниками.