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58 минут назад

Авторы Amnesia: The Bunker показали, как обращаться с оружием

Игромания.ру

Студия Frictional Games выпустила новое видео, посвящённое будущему хоррору Amnesia: The Bunker. Продолжение знаменитой серии разработчики анонсировали пару недель назад. А теперь показали короткий ролик реального игрового процесса.

Авторы Amnesia: The Bunker показали, как обращаться с оружием
Фото: СкриншотСкриншот

Создатели Amnesia: The Bunker заявили, что делают ставку на открытый дизайн и свободу игрока.

В частности, запертую дверь можно открыть и способом, показанным в видео. А заодно мы можем оценить анимацию обращения с оружием и его поведение.Напомним, что нам предстоит исследовать в роли французского солдата заброшенный бункер времён Первой мировой войны. Мы сможем находить и использовать по собственному усмотрению самые разные инструменты и оружие, чтобы поддерживать свет и сражаться с жуткими противниками.

Главная цель — найти способ выбраться из бункера, а заодно нам предстоит узнать, что сталось с соратниками главного героя. При этом ряд событий и элементов будет подвержено случайности, так что следующее прохождение может быть совершенно другим. А на исход повлияют принятые нами в процессе решения.

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