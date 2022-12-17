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56 минут назад

Costume Quest 2 стала новым подарком магазина Epic Games

Игромания.ру

В магазине Epic Games открылась новая бесплатная игра зимней распродажи. И ею стал ролевой приключенческий боевик Costume Quest 2, проект Double Fine Productions. Забрать игру можно до завтра, после чего её сменит очередной тайный подарок. Впрочем, Epic Games уже раздавала Costume Quest 2 в 2020 году, так что у многих она уже имеется на аккаунте.

Costume Quest 2 стала новым подарком магазина Epic Games
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Costume Quest 2 мы снова встречаемся с компанией детей, которые спасают Хэллоуин, и помогают им в этом весёлые карнавальные наряды. У каждого наряда — свои особенности, и умелое переодевание позволяет не только победить противников, но и решить головоломки.

Costume Quest 2 стала третьей игрой в праздничной раздаче. До этого мы могли добавить в свою коллекцию Bloons TD 6 и Horizon Chase Turbo. Праздничная раздача будет продолжаться 15 дней.

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