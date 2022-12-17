Costume Quest 2 стала новым подарком магазина Epic Games

В магазине Epic Games открылась новая бесплатная игра зимней распродажи. И ею стал ролевой приключенческий боевик Costume Quest 2, проект Double Fine Productions. Забрать игру можно до завтра, после чего её сменит очередной тайный подарок. Впрочем, Epic Games уже раздавала Costume Quest 2 в 2020 году, так что у многих она уже имеется на аккаунте.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Costume Quest 2 мы снова встречаемся с компанией детей, которые спасают Хэллоуин, и помогают им в этом весёлые карнавальные наряды. У каждого наряда — свои особенности, и умелое переодевание позволяет не только победить противников, но и решить головоломки.