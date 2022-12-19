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45 минут назад

Сыграть в Assassin's Creed: Codename Jade сейчас дают всем на iOS

Чемпионат.comиещё 1

Недавно Ubisoft запустила публичное тестирование Codename Jade — это мобильная Assassin's Creed про Китай, где игроки впервые могут создать собственного персонажа. Попробовать игру теперь могут все желающие на iOS, но для этого потребуется современный iPhone — от iPhone 11 и новее.

Пользователи iOS могут cыграть в Assassin's Creed: Codename Jade
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Codename Jade создаётся на Unreal Engine 4, но в остальном больше всего напоминает Assassin's Creed Odyssey — от элементов управления до анимаций. В остальном сейчас проект всё ещё довольно сырой — у многих персонажей даже реплики не записаны, есть лишь субтитры.

Взглянуть на текущую бету в действии можно в ролике ниже:

Чтобы попасть на тестирование нужно установить программу TestFlight и перейти по этой ссылке с вашего iPhone или iPad. Все инструкции по установке Apple сама подготовила.

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