Пользователи iOS могут cыграть в Assassin's Creed: Codename Jade

Недавно Ubisoft запустила публичное тестирование Codename Jade — это мобильная Assassin's Creed про Китай, где игроки впервые могут создать собственного персонажа. Попробовать игру теперь могут все желающие на iOS, но для этого потребуется современный iPhone — от iPhone 11 и новее.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Codename Jade создаётся на Unreal Engine 4, но в остальном больше всего напоминает Assassin's Creed Odyssey — от элементов управления до анимаций. В остальном сейчас проект всё ещё довольно сырой — у многих персонажей даже реплики не записаны, есть лишь субтитры.

Взглянуть на текущую бету в действии можно в ролике ниже: