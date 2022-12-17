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36 минут назад

Sand Land Project оказался аниме-адаптацией манги Акиры Ториямы

Игромания.ру

На днях компания Bandai Namco анонсировала некий проект Sand Land, а теперь выпустила его визуальный тизер. Оказывается, нас ждёт аниме-сериал по мотивам манги Акиры Ториямы, создателя «Жемчуга дракона». И работают над проектом Sunrise, Kamikaze Douga и Anima. Премьера состоится в 2023 году.

Sand Land Project оказался аниме-адаптацией манги Акиры Ториямы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Поклонникам аниме пообещали познакомить их с миром, персонажами и машинами Sand Land. Эта манга публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump в 2000 году, в течение всего одного сезона, но приобрела всемирную популярность.

Действие манги разворачивается в пустынном мире, страдающем от нехватки воды. Принц демонов Вельзевул и шериф маленького городка Рао отправляются на поиски мифического Призрачного озера.

Пока что неизвестно, планируется ли также разработка игры на основе Sand Land или же Bandai Namco ограничится мультсериалом.

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