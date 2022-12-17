Sand Land Project оказался аниме-адаптацией манги Акиры Ториямы

На днях компания Bandai Namco анонсировала некий проект Sand Land, а теперь выпустила его визуальный тизер. Оказывается, нас ждёт аниме-сериал по мотивам манги Акиры Ториямы, создателя «Жемчуга дракона». И работают над проектом Sunrise, Kamikaze Douga и Anima. Премьера состоится в 2023 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Поклонникам аниме пообещали познакомить их с миром, персонажами и машинами Sand Land. Эта манга публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump в 2000 году, в течение всего одного сезона, но приобрела всемирную популярность.

Действие манги разворачивается в пустынном мире, страдающем от нехватки воды. Принц демонов Вельзевул и шериф маленького городка Рао отправляются на поиски мифического Призрачного озера.