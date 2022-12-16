Инсайдер раскрыл подробности о новом регионе Фонтейн в Genshin Impact

Авторитетный канал Team China, который специализируется на Genshin Impact, рассказал о запланированном контенте для нового региона Фонтейна — он должен появиться в игре в середине 2023 года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По данным инсайдеров, новая область карты будет оформлена в стиле стимпанка: в Фонтейне будет много шестерёнок, пара и других подобных элементов.

В регионе появятся 8-10 играбельных персонажей, а также две линейки оружия и два сета артефактов. Гидро Архонт получит модель девушки, напоминающую Барбару.