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13 минут назад

Создатели Dead Space рассказали о работе над самыми жуткими сценами

Игромания.ру

В рубрике IGN First появилось новое видео, посвящённое грядущему релизу ремейка Dead Space. И на этот раз разработчики космического хоррора дают нам возможность заглянуть на собственную «кухню» и узнать о процессе работы над игрой.

Создатели Dead Space рассказали о работе над самыми жуткими сценами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В новом видео рассказывается, как сотрудники разных отделов студии объединили свои силы и таланты, чтобы сделать ряд сцен ремейка Dead Space наиболее напряжёнными и ужасающими. В процессе раскрывается ряд второстепенных сюжетных деталей, так что игрокам, которые стараются максимально предохраняться от спойлеров, стоит не спешить с просмотром.

В процессе рассказа разработчики показывают некоторые арты, а также фрагменты захвата движений. Мы также можем видеть, как технический эскиз превращается в завершённую атмосферную сцену.

Новая Dead Space уже отправилась на золото, так что отсрочек можно больше не бояться. Релиз ремейка состоится 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Нас ждёт всё тот же сюжет с прежней структурой повествования, но создатели обновили внешний вид окружения и персонажей и внесли улучшения в мир и игровой процесс.

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