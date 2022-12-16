Создатели Dead Space рассказали о работе над самыми жуткими сценами

В рубрике IGN First появилось новое видео, посвящённое грядущему релизу ремейка Dead Space. И на этот раз разработчики космического хоррора дают нам возможность заглянуть на собственную «кухню» и узнать о процессе работы над игрой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В новом видео рассказывается, как сотрудники разных отделов студии объединили свои силы и таланты, чтобы сделать ряд сцен ремейка Dead Space наиболее напряжёнными и ужасающими. В процессе раскрывается ряд второстепенных сюжетных деталей, так что игрокам, которые стараются максимально предохраняться от спойлеров, стоит не спешить с просмотром.

В процессе рассказа разработчики показывают некоторые арты, а также фрагменты захвата движений. Мы также можем видеть, как технический эскиз превращается в завершённую атмосферную сцену.