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58 минут назад

В мире Horizon Forbidden West действительно делают сетевую игру

Чемпионат.com

Guerrilla Games действительно разрабатывает кооперативную онлайн-игру по вселенной Horizon. Об этом стало известно благодаря 17 новым вакансиям, которые студия разместила на своём сайте. Команда ищет опытного дизайнера игровых миров, талантливого разработчика боевой системы и других специалистов.

В мире Horizon Forbidden West действительно делают сетевую игру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Guerrilla ищет ведущего дизайнера мира, чтобы представить расширяющуюся вселенную Horizon любителям многопользовательских игр.

Сообщается, что в новой игре по вселенной Horizon будут новые персонажи и уникальный арт-дизайн мира, игроки смогут совместно исследовать огромную игровую вселенную. Представители Guerilla отметили, что в будущем они продолжат делать и новые сольные приключения Элой. Дата релиза и другие подробности нового проекта пока неизвестны.

На недавно прошедшей церемонии The Game Awards 2022 разработчики из Guerrilla Games анонсировали Burning Shores — крупное дополнение для Horizon Forbidden West.

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