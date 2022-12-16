В мире Horizon Forbidden West действительно делают сетевую игру

Guerrilla Games действительно разрабатывает кооперативную онлайн-игру по вселенной Horizon. Об этом стало известно благодаря 17 новым вакансиям, которые студия разместила на своём сайте. Команда ищет опытного дизайнера игровых миров, талантливого разработчика боевой системы и других специалистов.

Сообщается, что в новой игре по вселенной Horizon будут новые персонажи и уникальный арт-дизайн мира, игроки смогут совместно исследовать огромную игровую вселенную. Представители Guerilla отметили, что в будущем они продолжат делать и новые сольные приключения Элой. Дата релиза и другие подробности нового проекта пока неизвестны.