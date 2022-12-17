Большое интервью с создателями Steam Deck: о продажах, про-версии и перезапуске Steam Controller

Портал The Verge поговорил с Лоренсом Янгом и Пьером-Лу Гриффе — инженерами Valve и создателями Steam Deck, которые продолжают развитие платформы. Они рассказали о планах на будущее, перезапуске Steam Controller и улучшенной версии консоли.

Фото: Valve Valve

Steam Deck может никогда не стать «стабильной» в том же смысле, что и традиционные консоли

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Запуск Steam Deck был немного омрачен проблемами совместимости игр и различными багами. За девять месяцев с момента релиза Valve выпустила более 90 системных обновлений, которые исправили множество ошибок — но периодически разработчики сами ненароком внедряют фатальные баги. Помимо этого, обновления игр также иногда ломают совместимость и производительность. По словам Гриффе, Steam Deck предоставляет пользователям отличный опыт, но платформа вряд ли когда-нибудь полностью избавится от подобных проблем.

Valve работает над тем, чтобы сделать замену батареи проще

Портал iFixit назвал замену батареи «ахиллесовой пятой» Steam Deck. Аккумулятор — единственная часть устройства, которую не так-то просто извлечь из корпуса, и это не совсем хорошо, т.к. именно аккумуляторы чаще всего и нуждаются в замене. Инженеры Valve посадили батарею на клей, чтобы деталь не двигалась внутри Steam Deck и не прикасалась к другим важным внутренним компонентам. Однако компания твердо намерена сделать каждый элемент консоли настолько заменяемым, насколько это возможно, и уже работает над конструктивными правками.

Valve решила проблему шумных вентиляторов

При создании Steam Deck использовались вентиляторы производства двух фирм: Huaying и Delta Electronics. Первая не вызвала никаких нареканий, однако владельцы консолей, на которых стоят вентиляторы от второй, регулярно жаловались на шум. Valve временно приостановила поставки Steam Deck с компонентом Delta Electronics, но возобновила их после системного обновления, которое значительно снизило шум за счет перенастройки скоростей вентилятора. Раньше народным умельцам приходилось использовать несколько слоев изоленты для амортизации.

Steam Deck может получить другие изменения в железе

Янг утверждает, что сейчас основные ресурсы студии сосредоточены на программном обеспечении Steam Deck, но сотрудники также работают и над другими улучшениями. Например, над модернизацией горячих клавиш Steam и Quick Access, чтобы нажатия на них ощущались лучше.

Valve надеется, что Steam Deck вдохновит новое поколение Steam Box — но студия вряд ли займется ими лично

Перед Steam Deck компания попыталась выйти на рынок портативных компьютеров при помощи Steam Machines: миниатюрных моноблоков на базе Linux, которые шли вместе с проприетарными контроллерами. Тогда концепт провалился, однако собеседники The Verge надеются, что нынешний успех Steam Deck вдохновит производителей на создание собственных портативных устройств. Правда, сама Valve вряд ли займется чем-то подобным: сейчас она слишком занята Steam Deck.

Портативки на AMD 6800U — не конкуренты Steam Deck

На релизе Steam Deck был портативным компьютером с самым мощным графическим чипом на рынке, но платформа недолго держала лидерство: некоторые производители начали применять ноутбучный AMD 6800U для большей производительности. Тем не менее, Valve не видит в аналогичных устройствах потенциальных соперников. Во-первых, инженеры уверен, что их чип Aerith SoC куда более энергоэффективен. Во-вторых, вчерашние конкуренты могут стать сегодняшними партнерами, если они захотят использовать SteamOS.

Следующее поколение Steam Deck точно состоится, про-версия — не факт

Valve уже не раз подтвердила, что Steam Deck — это продукт, рассчитанный на несколько поколений, и новые версии уже находятся в работе. Янг и Гриффе говорят, что инженеры сосредоточатся на экране и автономности платформы, но вряд ли повысят производительность системы. Сейчас разработчикам выгоднее выпускать устройства одного типа: так покупатели будут хорошо представлять, какого уровня быстродействия можно ожидать и за что именно они отдают деньги. Но модернизация платформы может случиться в будущем, если на то будут весомые основания.

Valve хочет заняться второй версией Steam Controller

Steam Controller, впервые представленный в 2013-м, уже три года как вышел из продажи — но инженеры хотят заняться разработкой второй версии. Это лишь вопрос времени и обстоятельств.

Valve работает над аудио-микшером для игр, музыки и чатов

Вскоре после февральского релиза платформы Valve добавила переключатель приложений, который позволял открывать на Steam Deck две программы одновременно. Но удобных инструментов балансировки звука между разными программами пока нет. Согласно Гриффе, студия уже некоторое время работает над необходимой технологией: Valve потребовалось долгое время, чтобы настроить звуковые компоненты Linux подобающим образом.

Задержка звука через Bluetooth скоро исчезнет, но не стоит надеяться на беспроводные микрофоны

Беспроводные наушники не всегда хорошо работают на Steam Deck: платформа не поддерживает их микрофоны и использует высококачественный кодек, который, конечно, хорош, но создает чудовищный лаг. Valve работает над тем, чтобы дать пользователям возможность самим выбирать Bluetooth-профиль и кодек в игровом режиме, но насчет микрофонов пока ничего не может сказать — проблема в сертификации, качестве и переключении между устройствами.

Для того, чтобы игры плавно переключались между ПК и Steam Deck в реальном времени, надо обращаться к разработчикам игр

По идее, если вы перевели консоль в спящий режим во время игры, было бы здорово иметь возможность продолжить игру на ПК — но такой опции обычно нет. По словам Гриффе, подобный функционал зависит исключительно от разработчиков, и Valve не настаивает на его поддержке.

Valve может разрешить обмен профилями электропитания, но не настройками графики

Скоро владельцы Steam Deck смогут обмениваться настройками электропитания для разных игр: во времена Steam Controller на форумах выкладывались различные конфигурации кнопок геймпада. Сообщество просит Valve ввести похожую функцию для обмена графическими настройками, но, по словам Гриффе, это невероятно ресурсоемкая задача, и (пока что) студия не рассматривает ее всерьез.

Valve все еще собирает уничтоженные microSD-карты — просто на всякий случай

Valve утверждает, что подавляющее большинство ошибок, которые приводили к повреждениям карт памяти, уже устранены, однако студия все еще принимает побитые карты от пользователей, чтобы разобраться в проблеме. Некоторые пользователи продолжают жаловаться на подобные проблемы, но, в целом, они уже не так актуальны.

Valve может начать выпуск мобильных игр на Steam Deck

Несколько издателей обращались к студии с предложением выпустить на Steam Deck мобильные игры, которые никогда бы не появились на ПК — и Valve не против. Но только до тех пор, пока разработчики четко предупреждают пользователей, что это мобильные игры, которые управляются только через сенсорный экран.

Valve помогает оптимизировать высокопрофильные игры для Steam Deck

Гриффе и Янг поделились, что Valve потратила годы на разработку собственных графических драйверов Vulkan, шейдерных компиляторов и плагинов для DX11/DX12, чтобы не вынуждать разработчиков заниматься оптимизацией под конкретную платформу. Именно поэтому версия Elden Ring для Steam Deck получила графический фикс, исправивший микро-фризы, раньше других. Студия также шесть месяцев работала над специфическими патчами для Halo Infinite, и в будущем может оптимизировать Forza Horizon 5.

Valve работает над поддержкой античитов

Некоторые многопользовательские игры не работают на Steam Deck по одной простой причине: их системы защиты от читов не поддерживаются на платформе. Студия смогла скооперироваться с крупнейшими фирмами по производству античитов, однако некоторые крупные проекты, вроде Destiny 2 и Fortnite, все еще недоступны на Steam Deck. Тем не менее, как утверждают Гриффе и Янг, компания активно работает над поддержкой Halo: The Master Chief Collection и Fall Guys — и это лишь два примера.

Создание Steam Deck было (и остается) распределенной задачей

Отдел железа Valve насчитывает где-то 20-30 человек: им потребовалось два года на то, чтобы разработать проект гаджета в стенах студии. Несмотря на это, компания также пользуется услугами более 100 open-source разработчиков, которые трудятся над слоем совместимости Proton, а также графическими драйверами Mesa и Vulkan.

Valve не собирается разглашать информацию о продажах Steam Deck