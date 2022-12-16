Видеоигра Avatar: Frontiers of Pandora станет частью канона киносаги

Кроме того, Ландау отметил, что события игры развернутся во временном промежутке от начала и до конца второй части фильма, «Пути воды». Однако пересекаться сюжеты двух произведений не будут — Frontiers of Pandora перенесёт игроков на удалённые западные рубежи планеты Пандора, которые зрителям ещё ни разу не демонстрировались. Судя по всему, таким образом авторы видеоигры хотят дистанцироваться от фильмов, чтобы случайно не начать им противоречить.