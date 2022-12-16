Видеоигра Avatar: Frontiers of Pandora станет частью канона киносаги

Продюсер киносерии «Аватар» Джон Ландау в интервью изданию Polygon заявил, что видеоигровая адаптация Avatar: Frontiers of Pandor от издательства Ubisoft станет полноценной частью канона вселенной Джеймса Кэмерона.
Кроме того, Ландау отметил, что события игры развернутся во временном промежутке от начала и до конца второй части фильма, «Пути воды». Однако пересекаться сюжеты двух произведений не будут — Frontiers of Pandora перенесёт игроков на удалённые западные рубежи планеты Пандора, которые зрителям ещё ни разу не демонстрировались. Судя по всему, таким образом авторы видеоигры хотят дистанцироваться от фильмов, чтобы случайно не начать им противоречить.
Детали самой Avatar: Frontiers of Pandora Ubisoft раскрывать не спешит — известно лишь, что релиз состоится на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 в 2023 финансовом году, то есть в промежутке между апрелем того же года и мартом 2024-го.