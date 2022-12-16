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52 минуты назад

В обновлённой версии «Ведьмака 3» нашли собаку Генри Кавилла

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После выхода обновлённой версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» игроки обнаружили в приключении отсылку к собаке Генри Кавилла по кличке Кэл. Наличие этой пасхалки подтвердил нарративный директор CD Projekt RED Филипп Вебер.

В обновлённой версии «Ведьмака 3» нашли собаку Генри Кавилла
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Своего четвероногого друга звезда сериала «Ведьмак» назвал в честь Кэла Эла — это родное криптонское имя Кларка Кента (Супермен), сына Джор-Эла и Лары. Пса Кэла можно найти в локации Дьяволова яма. Чтобы его обнаружить, необходимо вернуться в это место через несколько дней после выполнения нового квеста «В тени вечного огня», получив положительную концовку.

Разработчики решили добавить собаку Генри Кавилла в игру, чтобы отметить любовь актёра к вселенной «Ведьмак». Актёр перестанет играть Геральта из Ривии после третьего сезона шоу, его также «отлучили» от роли Супермена в киновселенной DC. Но сегодня стало известно, что артист станет лицом фильмов и сериалов по Warhammer 40,000.

Игры,Генри Кавилл,
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