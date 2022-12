Чем занималась ушедшая из России MY.GAMES: игры, которые будет помнить каждый

Компания MY.GAMES, долгое время служившая игровым подразделением Mail.ru, объявила о том, что собирается покинуть российский рынок в ближайшие несколько месяцев. Управление отечественным бизнесом студии перейдет к Astrum Entertainment, тогда как ушедший филиал сосредоточится на международном развитии. Мы решили вспомнить, по каким играм в принципе знакома MY.GAMES.

«Аллоды Онлайн»

Пожалуй, самая известная (в каком-то смысле даже культовая) игра, изданная MY.GAMES. «Аллоды Онлайн» не только одна из немногих ММОRPG отечественной разработки — это еще и один из старейших проектов в жанре. Релиз игры состоялся еще в 2009 году, и за это время она претерпела немало изменений, но по-прежнему пользуется популярностью среди небольшого круга поклонников. Главный аргумент в пользу «Аллодов Онлайн» — это сеттинг, смешивающий элементы фэнтези, стимпанка и русского фольклора в историю о капитанах волшебных кораблей, бороздящих астральный океан в поисках приключений.

Warface

Многопользовательский шутер, разработанный при поддержке студии Crytek. Будучи проектом на движке CryEngine, Warface может похвастать отличной (по меркам своей ниши) графикой. «Серьезные» геймеры привыкли издеваться над игрой за ее условно-бесплатную природу, но, на самом деле, Warface — далеко не худший образец free-to-play шутера. Она предлагает множество PvP-режимов, кооперативные задания, регулярные тематические апдейты и многое другое.

War Robots

Если верить статистике, War Robots — самая популярная игра MY.GAMES. Это многопользовательский меха-экшен, который доступен на ПК и мобильных платформах. Матчи проходят в формате шесть на шесть, и каждый игрок управляет одним из почти 50 боевых роботов: их можно вооружать разными пушками, ракетами, энергетическими гаджетами и прочей экипировкой. Иными словами, это стандартная меха: простая, но захватывающая. Хотя многие игроки жалуются на дисбаланс и хищническую монетизацию.

Conqueror’s Blade

Conqueror’s Blade — гибрид экшена, тактики и глобальной стратегии, где игроки берут на себя роли средневековых наемников и сражаются в масштабных битвах. Примерно так же, как в For Honor, однако здесь разработчики делают акцент на размахе сражений: игроки штурмуют замки, используют осадные орудия, артиллерию и командуют собственными войсками. Карты для сражений и доступные отряды вдохновлены реальной историей, поэтому на поле боя можно встретить хоть польских крылатых гусаров, хоть скандинавских воительниц.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

MY.GAMES также периодически издает одиночные игры. Например, Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread — комедийная метроидвания об отряде бравых борцов за свободу, которые хотят сорвать злодейские планы безумного ученого. Логово доктора Крида расположено на просторном, полном секретов острове, и в процессе прохождения игроку предстоит регулярно переключаться между четырьмя героями: от шотландца-киборга до американца, не расстающегося со своим гранатометом.