Американских подростков чаще всего оскорбляют в Valorant, Dota 2 и Fortnite

Исследовательская компания ADL опубликовала годовой отчет по многопользовательским онлайновым играм и в нём пришла к выводу, что распространение ненависти, домогательств и экстремизма в них продолжает расти.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эксперты провели опросы среди американских пользователей онлайновых игр с 10 лет и старше. И, несмотря на то, что большинство компаний сообщает о борьбе с хейтерами, практически никому не удалось создать безопасное и уважительное пространство.

В США в многопользовательские игры играют двадцать пять миллионов игроков в возрасте от 10 до 17 лет. И данные опросов показали, что домогательств в их отношении стало больше на 6%: с 60% в 2021 году до 66% в 2022 году. Почти 70% подростков подвергаются преследованиям в онлайн-играх, в результате всё больше геймеров скрывают свою личность.

Исследователи назвали игры, в которых наиболее высок уровень ненависти и домогательств. И на первом месте, как и в прошлом году, оказалась Valorant. В 2022 году на вторе место вышла Dota 2, оттеснив Call of Duty. А на третьем месте оказались две игры: подросткам с 10 до 17 наиболее несладко приходится в Fortnite, а с 13 до 17 — в PUBG: Battlegrounds.

Далека от радужной и картина в отношении взрослых игроков. Воздействие идеи превосходства белой расы более чем удвоилось и составило 20 % геймеров по сравнению с 8 % в 2021 году. Помимо антисемитизма наиболее часто упоминаемой причиной злоупотреблений является женоненавистничество.

В 2020 и 2021 году чаще всего онлайновые скандалы возникали на теме коронавируса. В 2022 году самой горячей темой стала расовая. Появились и новые: аборты и фальшивые президентские выборы. А с расизмом взрослые игроки чаще всего сталкиваются в Call of Duty и GTA Online.