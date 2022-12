В какие игры чаще всего играют россияне: отечественный провайдер раскрыл статистику

Среди самых популярных игр оказались: Minecraft (14,2% игроков от всей базы телеком-провайдера), Counter-Strike (10,0% ), Dota 2 (8,9%), Call of Duty, Destiny 2, Grand Theft Auto, Metro, Need for Speed, Warhammer 40000, The Witcher и World of Warcraft. В основном, люди играли в январе (более 29% клиентов «Дом.ру»). Меньше всего пользователи играют летом (около 25%).