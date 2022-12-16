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1 час назад

В какие игры чаще всего играют россияне: отечественный провайдер раскрыл статистику

Ferra.ru

«Дом.ру» изучил, как менялось количество людей, играющих в компьютерные игры, с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

В какие игры чаще всего играют россияне: отечественный провайдер раскрыл статистику
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Среди самых популярных игр оказались: Minecraft (14,2% игроков от всей базы телеком-провайдера), Counter-Strike (10,0% ), Dota 2 (8,9%), Call of Duty, Destiny 2, Grand Theft Auto, Metro, Need for Speed, Warhammer 40000, The Witcher и World of Warcraft. В основном, люди играли в январе (более 29% клиентов «Дом.ру»). Меньше всего пользователи играют летом (около 25%).

«По данным аналитиков “Дом.ру”, интерес к видеоиграм имеет заметную сезонность. Так, в летний период мы видим снижение показателей, а вот в январе, когда приходит время долгих новогодних выходных, количество пользователей видеоигр заметно возрастает», — пояснили эксперты.

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