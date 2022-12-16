Известная игровая компания ушла из России

Известная игровая компания My.Games выделила российский бизнес и ушла из страны. Об этом пишут «Ведомости».

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По информации издания, компания Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на игры, ранее принадлежавших My.Games. Лицензии позволят предприятию и дальше издавать в России игры, в частности, версии от внешних разработчиков для ПК.

Наиболее популярные игры My.Games — World War 3, Skyforge, Perfect World и «Аллоды онлайн». На счету компании 160 проектов, 25 миллионов активных пользователей и 12 офисов по всему миру. В прошлом году выручка компании составила 43,8 миллиарда рублей, отметила газета.